Лавров обсудит с главой МИД Сирии ситуацию в арабской стране 23 декабря

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 23 декабря с коллегой из Сирии Валидом Муаллемом. Они обсудят ситуацию в арабской стране и ряд других актуальных вопросов. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Муаллем приедет в Москву, чтобы принять участие в 12-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны обсудят ситуацию в САР, работу конституционного комитета в Женеве, восстановление арабской страны и содействие возвращению сирийских беженцев. Также внимание уделят вопросам дальнейшего укрепления двусторонних отношений.