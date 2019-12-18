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16:24   18 Декабря 2019
Россия

Лавров обсудит с главой МИД Сирии ситуацию в арабской стране 23 декабря

Лавров обсудит с главой МИД Сирии ситуацию в арабской стране 23 декабря

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 23 декабря с коллегой из Сирии Валидом Муаллемом. Они обсудят ситуацию в арабской стране и ряд других актуальных вопросов. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Муаллем приедет в Москву, чтобы принять участие в 12-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Стороны обсудят ситуацию в САР, работу конституционного комитета в Женеве, восстановление арабской страны и содействие возвращению сирийских беженцев. Также внимание уделят вопросам дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #лавров #мид рф

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