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16:11   18 Декабря 2019
Россия

Захарова выразила надежду, что власти Украины пересмотрят закон о государственном языке

Захарова выразила надежду, что власти Украины пересмотрят закон о государственном языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что власти Украины пересмотрят закон о государственном языке. Об этом она заявила в ходе брифинга.

По словам Захаровой, Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала ряд положений закона, которые подразумевают двойную дифференциацию языка.

«Киеву рекомендовано пересмотреть закон о государственном языке. Мы надеемся, что украинские власти прислушаются к мнению этого европейского органа», — заявила российский дипломат.

На минувшей неделе депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес законопроект об отмене закона о государственном языке на Украине. По мнению парламентария, закон «убивает и унижает украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти».

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Автор: Ольга Воскресенская
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