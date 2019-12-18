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США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

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16:28   18 Декабря 2019
Россия

В Госдуме считают, что США поддерживают ИГ* не только в Сирии, но и в Афганистане

В Госдуме считают, что США поддерживают ИГ* не только в Сирии, но и в Афганистане

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Соединенные Штаты могут оказывать поддержку боевикам запрещенной в России группировки ИГИЛ в Афганистане точно также, как они делают это в Сирии, сообщает iReactor.

«Я считаю, что неким образом оказывается пособничество США боевикам на территории Афганистана. Американцы это делают, чтобы манипулировать террористами в своих интересах на данной территории также, как это происходит в Сирии», — отметил Швыткин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, запрещенная в России группировка «Исламское государство» укрепляется в стране. По словам Патрушева, численность боевиков на территории Афганистана варьируется по различным оценкам от двух до четырех тысяч человек.

По мнению Патрушева, боевики укрепляют свои позиции чтобы в последствии вторгнуться в государства Центральной Азии. Террористы попадают в Афганистан из Сирии, их путь лежит через Пакистан и Ирак.

Ранее, Федеральное агентство новостей выпустило цикл материалов, посвященных обстановке в Сирии. Первая часть рассказывала о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ*. Вторая – о сотрудничестве США с боевиками ИГ*. В третьей части журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. Четвертая часть рассказывала о сети СМИ, распространяющей «вбросы» сирийских боевиков.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Роман Самойлов
#сша #афганистан #террористы

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