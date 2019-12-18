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16:15   18 Декабря 2019
Общество

Россиянки продолжат жить за счет мужчин после их смерти

Россиянки продолжат жить за счет мужчин после их смерти

По данным исследования компании FinExpertiza, большинству российских женщин не хватает отчислений в Пенсионный фонд для последующих пенсионных выплат. Эксперты выяснили, что дефицит будет покрываться за счет отчислений мужчин. Об этом сообщает Lenta.ru.

Аналитики выявили, что дефицит у женщин появляется из-за того, что существует большая разница между количеством отчислений и использованием пенсионных средств. Это объясняется более ранним, чем у мужчин, выходом на пенсию и большей средней продолжительностью жизни. Именно поэтому, по мнению исследователей, «недоиспользованные» мужские отчисления пойдут на выплаты пенсий женщинам.

Также эксперты выявили, что среднестатистическая россиянка будет получать пенсию в течение 22,6 лет после прекращения работы, примерный объем выплат за это время будет около 3,83 миллиона рублей. Эта цифра примерно на 175 тысяч рублей больше, чем ее отчисления в Пенсионный фонд. Жительницы некоторых регионов, например Ингушетии, получат пенсию в два раза выше их отчислений.

FinExpertiza в начале декабря этого года опубликовала результаты исследования продолжительности жизни россиян после выхода на пенсию. Так, женщины в среднем проживают еще 22,6 года, а мужчины — 7,5 лет.

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Автор: Галина Кандинская
#пенсия #исследование

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