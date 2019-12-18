Россиянки продолжат жить за счет мужчин после их смерти

По данным исследования компании FinExpertiza, большинству российских женщин не хватает отчислений в Пенсионный фонд для последующих пенсионных выплат. Эксперты выяснили, что дефицит будет покрываться за счет отчислений мужчин. Об этом сообщает Lenta.ru.

Аналитики выявили, что дефицит у женщин появляется из-за того, что существует большая разница между количеством отчислений и использованием пенсионных средств. Это объясняется более ранним, чем у мужчин, выходом на пенсию и большей средней продолжительностью жизни. Именно поэтому, по мнению исследователей, «недоиспользованные» мужские отчисления пойдут на выплаты пенсий женщинам.

Также эксперты выявили, что среднестатистическая россиянка будет получать пенсию в течение 22,6 лет после прекращения работы, примерный объем выплат за это время будет около 3,83 миллиона рублей. Эта цифра примерно на 175 тысяч рублей больше, чем ее отчисления в Пенсионный фонд. Жительницы некоторых регионов, например Ингушетии, получат пенсию в два раза выше их отчислений.

FinExpertiza в начале декабря этого года опубликовала результаты исследования продолжительности жизни россиян после выхода на пенсию. Так, женщины в среднем проживают еще 22,6 года, а мужчины — 7,5 лет.