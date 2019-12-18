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16:22   18 Декабря 2019
Россия

Все больше россиян считают, что гаджеты ограничивают свободу

Все больше россиян считают, что гаджеты ограничивают свободу

Число россиян, считающих гаджеты вредными, увеличилось по сравнению с 2013 годом. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные в среду, 18 декабря.

Если в 2013 году лишь 17% россиян считали, что мобильные телефоны или смартфоны приносят больше вреда, чем пользы, то в 2019 году об их вреде заявили 26% респондентов.

При этом без гаджетов себя не мыслят 69% опрошенных. Не зависят от мобильных телефонов чуть больше трети россиян — 31%.

Кроме того, в 2013 году всего 16% опрошенных считали, что гаджеты ограничивают свободу. В 2019 число людей с таким мнением увеличилось до 35%.

Россияне назвали отрицательные стороны в использовании мобильных телефонов и смартфонов. Вредными для здоровья их считают 17% респондентов, 11% говорят об отрицательном влиянии на детей, на их здоровье и развитие. 10% заявили о возникновении зависимости и привыкания.

В опросе участвовали 1500 россиян в возрасте старше 18 лет, проживающие в 53 субъектах России.

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Автор: Арсений Аскольский
#гаджеты

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