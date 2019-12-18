Госдума приняла закон о виноделии и виноградарстве в третьем чтении

Депутаты Госдумы приняли в финальном чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России в среду, 18 декабря. Документ поддержали 386 парламентариев, один воздержался, против не высказался никто.

Закон станет базовым для отрасли. Он будет регламентировать условия для ее развития, стимулировать производство качественных отечественных вин из российского винограда, а также защищать население от подделок.

Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики России за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления доходов в бюджеты южных российских регионов.

Отмечается, что закон не распространится на ведущих личное подсобное хозяйство граждан, а также на садоводов и огородников.