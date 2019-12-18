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15:41   18 Декабря 2019
Весь мир

В Сирии зафиксировано 45 нарушений перемирия за сутки

В Сирии зафиксировано 45 нарушений перемирия за сутки

В информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства, сообщается, что Россия в составе комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 45 нарушений за сутки.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 45 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Латакия – 12, Алеппо – 11, Хама – восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 32, Алеппо – четыре, Латакия – четыре», – говорится в сообщении.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещениями беженцев в течение суток провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Телль-Слаймани жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом почти три тонны, а в населенном пункте Телль-Амара жители получили 350 продовольственных наборов общим весом две тонны.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сирия #нарушения перемирия

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