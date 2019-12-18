Мэр Верхнего Уфалея подала в суд на депутата, отказавшегося повышать ей зарплату

Глава Верхнеуфалейского городского округа в Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата местного собрания из-за критики в отношении ее работы в соцсети, потребовав компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Об этом пишет в среду, 18 декабря, РИА Новости. Как сообщает агентство, Ускова подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд рассмотрит заявление 24 декабря в 10:00.

«Ответчиком выступает депутат местного собрания депутатов Евгений Савельев», — цитирует агенство слова собеседницы.

Савальев распространил сведения в социальной сети «Одноклассники.ру» против главы городского округа, порочащие ее честь и достоинство, говорится в иске. Ускова намерена взыскать с депутата в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.

По данным местных СМИ, Савельев назвал Ускову плохим управленцем из-за ситуации с коммунальными авариями, которые случились этой осенью в Верхнем Уфалее. Он также раскритиковал инициативу повышения зарплаты Усковой, считая ее неоправданной.