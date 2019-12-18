О чем спросят Путина журналисты на большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин 19 декабря ответит на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции. Это завтра, но часть вопросов и ответов уже можно предугадать сегодня. «Политика Сегодня» собрала самые предсказуемые вопросы, которые звучали ранее, и, скорее всего, прозвучат опять. И ответы Путина на них.

О Зеленском

О Зеленском на больших пресс-конференциях Путина еще не спрашивали. А все потому, что на момент прошлогодней нынешний президент Украины был известен как актер, пусть и сыгравший президента Украины в «Слуге народа». Нет, «Слугу народа» Путин не смотрел и смотреть не собирается. Об этом в начале декабря говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Он не смотрит сериалы, <...> ибо времени у него нет», - говорил представитель Кремля.

Что касается остальных предсказуемых вопросов о Зеленском, то комментируя итоги выборов на Украине, Путин уже говорил, что относится к избранному в мае украинскому коллеге лояльно, но со скепсисом, учитывая нулевой опыт Зеленского на госслужбе.

«Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. — сказал Путин на ПМЭФ в июне этого года. — Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой он до сих пор работал. Он хороший актер <…> «Я говорю серьезно, а вы смеетесь. — с улыбкой продолжил Путин. — Но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то».

В ноябре на форуме «Россия зовет» президент еще раз обозначил свое лояльное отношение к Зеленскому.

«Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему», — отметил стремление коллеги Путин.

Очное знакомство состоялось в Париже на декабрьском саммите нормандской четверки, где Путин и Зеленский впервые пожали друг другу руки.

«Хорошо, доволен», — лаконично оценил итоги встречи президент РФ.

О Донбассе

Острые и провокационные вопросы «о российских войсках» на востоке Украины из года в год Путину задает шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк. Он уверенно жонглирует такими терминами, как «аннексия», «оккупация», «сепаратисты». На категоричные формулировки Цимбалюка, которые разнятся, но не меняется суть, Путин в отличие от зала реагирует спокойно.

«Скажите, пожалуйста. Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут. Мирные, причем», — ответил Путин журналисту в 2018 году и пообещал, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь жителям Донбасса.

О Трампе и вмешательстве в выборы

Грядущая пресс-конференция Путина последняя перед выборами президента США. И на нее аккредитовались сразу три журналиста CNN – телеканала, который нынешний президент Дональд Трамп называет не иначе как фейк-ньюс. Называет не просто так, а из-за голословных обвинений о вмешательстве русских в выборы, на которых победил Трамп. В 2020-м Трамп намерен переизбраться на второй срок, и большая пресс-конференция Путина – едва ли не последний шанс для CNN и их сателлитов, спросить президента России про Трампа.

Путин неоднократно отзывался о Трампе с уважением, отмечая, что с американским коллегой его связывают деловые, доверительные отношения. И сочувствовал республиканцу из-за нападок демократов, которые искали и продолжают искать повод для импичмента главе Белого дома.

«Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, чего ждет от него избиратель. Россию обвиняли, несмотря на доклад Мюллера, и продолжают, как не странно, и дальше крутить эту пластинку с обвинениями России, связанные с мифическим вмешательством в выборы США», — сказал Путин в июне этого года в интервью Financial Times.

В октябре на заседании форума «Российская энергетическая неделя» Путин заявил, что все скандалы внутри США возникли задолго до его знакомства с Трампом, комментируя переполох в штатах из-за телефонного разговора американского лидера с Зеленским.

«Уже используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношения с Украиной и с президентом Зеленским. Мы здесь причем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали поводы для атак на вновь избранного президента», — подчеркнул Путин.

О присутствии российских войск Сирии

Россия в Сирии по приглашению президента Башара Асада с 2015 года. И вопросы про нее звучат на каждой пресс-коференции Путина. Не грозится стать исключением и 2019-ый год. Тем более, что изменилось за год многое: Турция провела операцию «Источник мира», американцы оставили часть баз, но не собираются возвращать нефтяные поля.

На все это Владимир Путин уже отвечал.

Позиция Кремля по арабской республике остается неизменной с начала российской военной миссии в 2015 году по просьбе официального Дамаска. Путин неоднократно подчеркивал, что намерение США сместить правительство избранного народом президента Башара Асада необоснованно, а любые иностранные войска, которые находятся в САР без мандата официальных властей, должны покинуть страну.

«Все, кто находятся на территории любого государства, в данном случае Сирийской арабской республики, находятся нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что не нуждается больше в присутствии российский вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — сказал Путин в интервью арабским телеканалам в октябре этого года.

О московских беспорядках и приговорах фигурантам

Политическим событием лета неожиданно стали выборы в Мосгордуму. Часть кандидатов отказы в регистрации пытались обжаловать на улицах беспорядками. Зачинщиков теперь судят. Но некоторым СМИ не по душе справедливость закона и неотвратимость наказания.

На заседании Совета по правам человека 10 декабря Путин назвал обоснованным приговоры участникам летних беспорядков в Москве, так как они могли привести к вооруженным столкновениям. По мнению главы государства, даже за брошенный в представителя органов власти пластиковый стаканчик необходимо нести ответственность.

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!», — подчеркнул Путин.

О деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова

В списках на аккредитацию на большую пресс-конференцию Путина не найти фамилии журналиста, породившего политический мем «Я/Мы». Впрочем, на мероприятии будут его коллеги, которые из чувства политической солидарности, зададут вопрос: Что там, у Голунова?

А там ничего нового. Еще на Прямой линии летом этого года Путин высказался за контроль над правоохранительными органами, чтобы невиновных не сажали в тюрьму, назвав ситуацию с преследованием Голунова «ненормальной».

«Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и из-за этого людей в тюрьму не зажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Голуновым - ред.), которого чуть в тюрьму не посадили. И генералы были за это уволены. Надеюсь, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию», — подчеркнул Путин.

О семье

Традиционно Путина спрашивают о семье. И он отвечает. На большой пресс-конференции в 2015-м году заявил, что гордится дочерями — Марией и Екатериной.

«Я ими горжусь. Они продолжают учиться и работают <…>. Они занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они никуда не лезут», — сказал президент.

В документальном фильме Андрей Кондрашева «Путин», который вышел в марте прошлого года, президент рассказал, что доволен успехами дочерей:

«Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом. А как они будут строить свою личную жизнь? Они уже взрослые люди».

Мнение эксперта

Директор Центра политического анализа Павел Данилин: