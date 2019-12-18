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15:53   18 Декабря 2019
Россия

Рыбаков попросил Навального не присваивать успехи «Яблока» на выборах в Мосгордуму

Рыбаков попросил Навального не присваивать успехи «Яблока» на выборах в Мосгордуму

Новый председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил блогера Алексея Навального не присваивать себе успехи кандидатов партии в Мосгордуме. По словам главы партии, Дарье Бесединой, Максиму Круглову, Евгению Бунимовичу и Сергею Митрохину удалось попасть в столичную думу никак не благодаря агитации блогера, а из-за активной работы предвыборного штаба «Яблока».

По словам Рыбакова, «Умное голосование», придуманное Навальным, никак не отразилось на столичных округах № 6, 8, 14 и 45. Глава «Яблока» отметил, что в 2014 году Навальный призывал бойкотировать выборы в МГД, тогда явка составила 21 процент. Сейчас он призывал всех сходить на выборы, и явка повысилась на один процент и достигла отметки в 22 процента.

«Один процент избирателей Москвы откликнулся на его призыв. Но мы за это тоже благодарны», — передает слова Николая Рыбакова Nation News.

Рыбаков попросил Навального не присваивать успехи «Яблока» на выборах в Мосгордуму

Рыбаков назвал Навального блогером, который очень хочет стать политиком, но ему не хватает ответственности, умения объединять вокруг себя людей. Кроме того, уверен глава «Яблока», у Навального нет позиции по всем ключевым вопросам. Рыбаков говорит, что Навальному нужно перестать поддерживать то одних, то других.

Себя глава «Яблока» назвал политиком, который учится быть блогером, именно поэтому он стал активно посещать телевизионные программы на федеральных каналах. Рыбаков уверен, что так его услышат люди.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #яблоко #навальный #мосгордума

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