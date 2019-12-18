Презентация картины «Поиск» ждет посетителей финала конкурса «Краса Вселенной»

Основатель международных конкурсов «Краса Вселенной» и «Улыбка Вселенная» Леонид Хромов представит собственную картину «Поиск» на финале соревнований, которые 19 января пройдут в концертном зале столичного отеля «Radisson Славянская».

Полотно является одним из самых дорогих в мире — его стартовая стоимость составляет 100 миллионов долларов, а блиц-цена достигает миллиарда долларов. Как указано в пресс-релизе, главной идеей картины является мысль, что каждый человек непременно должен обрести свое место под Солнцем.

«Кроме того, картина должна стать символом мира и справедливости на Земле. Отныне больше никаких войн, коррупции, лицемерия и лжи. Триллионы долларов по всему миру отныне должны вкладываться не в оружие, наркотики и войны, а в поддержание мира на планете», — указывают организаторы.

С творчеством Хромова можно ознакомиться здесь. Художник призвал ООН и глав государств создать формат «G200+»:

«Уже сейчас понятно, что форматы G7, G20 не работают. Я предлагаю создать новый формат G200+. В переговорах должны принимать участие лидеры практически всех стран, а не только тех, кто обладает мощными ресурсами».

В пресс-релизе указано, что информацию о картине уже можно найти на Авито и его британском аналоге Gumtree. Более того, ожидается, что в ближайшее время полотно выкупят. Вырученные средства пойдут на «развитие социально-значимых проектов, среди которых проекты, направленные на пропаганду правильных семейных ценностей».

Кроме этого, после презентации анонсируют новую международную кинопремию «Краса Вселенной 2021». Билеты на премьеры можно приобрести здесь и здесь.