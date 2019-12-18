Американский бизнес предостерег законодателей США от введения новых санкций против России

Американские предприниматели убеждены, что новые санкции в отношении России разрушительно повлияют на бизнес в США и негативно повлияют на их интересы. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Торговая палата Соединенных Штатов и Американский институт нефти по очереди направили послания в сенатский Комитет по международным отношениям с просьбой более осторожно принимать решения по поводу правительств разных государств.

Данные просьбы комитет получил за день до того, как группа во главе с республиканцами намерена рассмотреть законопроект о введении санкций против России за «вмешательство» в выборы 2016 года.

«Санкции используются как тупой инструмент, когда обстоятельства требуют скальпеля», — пишет Торговая палата.

Также в сообщении отмечается, что порою США широко применяют санкции, однако не уделяют должного внимания их эффективности. В связи с этим палата предложила пересмотреть действующее законодательство и доработать его.

В свою очередь институт нефти призывает законодателей не поддерживать законопроект, который выдвинули Линдси Грэм и Роберт Менендсон. В проекте предлагается ввести ограничения в отношении российских физических лиц, киберопераций и объектов экспорта жидкого природного газа.

«Многие американские и западные компании опасаются, что они могут непреднамеренно пострадать от чрезмерных санкций, прописанных в этом законопроекте», — написал директор по федеральным отношениям института Крис Келли.

Он добавил, что данные санкции могут разрушительно сказаться на работе энергетических компаний по всему миру.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» предполагает, что президент страны должен ввести санкции в отношении российского суверенного долга. Это означает, что американским инвестиционным фондам и гражданам Соединенных Штатов запрещается покупать российские облигации и заключать сделки с суверенным долгом России.

Кроме того, ограничения должны будут распространиться на российских политиков и других лиц «способствующих коррупционной деятельности» и тех, кто спонсирует «злостную деятельность» России в киберпространстве.