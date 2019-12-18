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 ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского

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 Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

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15:32   18 Декабря 2019
Россия

Дресс-код появится у работников московского ЗАГСа в 2020 году

Дресс-код появится у работников московского ЗАГСа в 2020 году

Дресс-код для работников ЗАГСов Москвы введут с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты в среду, 18 декабря.

Отмечается, что сотрудники будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, которые сшиты специально для торжеств

Напомним, день работника ЗАГСа отмечается ежегодно 18 декабря. В 1917 году в этот день приняли декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Он считается днем создания органов ЗАГС.

Ранее сообщалось, что в Казани официально зарегистрировали брак двух трансгендеров.

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Автор: Арсений Аскольский
#загс

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