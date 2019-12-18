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16:23   18 Декабря 2019
Россия

Редакция «Новой газеты» стала рассадником фейков с момента своего основания — ФАН

Редакция «Новой газеты» стала рассадником фейков с момента своего основания — ФАН

«Новая газета» неоднократно оправдывалась за клевету и фейки, платила компенсации, проигрывала в судах. Еще в начале своего пути, в 1997 году, «Новая» опубликовала письмо журналистов ВГТРК с жалобами на тогдашнего главу компании Эдуарда Сагалаева. Судебная палата по информационным спорам при президенте РФ признала факты, изложенные в письме, недостоверными.

В 2000 году суд признал лживыми, порочащими честь и достоинство истцов сведения, изложенные в статье, касающейся нескольких депутатов Госдумы. Газета опровергла свою ложь и выплатила 110 тысяч рублей компенсации.

В 2001 году по требованию Генпрокуратуры «Новая» написала опровержение на статью «Дело ведут паханы».

Новая газета

В 2004 журналисты опровергали ложь по поводу  роли президента «Роснефти» Сергея Богданчикова в деле Михаила Ходорковского.

В 2006 издание выплатило компенсацию в 600 тысяч рублей первому заместителю генпрокурора РФ Юрию Бирюкову по делу о защите чести и достоинства.

В начале этого года суд удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча к «Новой газете», «Дождю» и к другим изданиям из-за публикаций о его якобы причастности к делу криминального авторитета Шакро Молодого. Весной этого года московский суд взыскал с «Новой» 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда экс-главе РЖД Владимиру Якунину.

Новая газета

Кроме того, Роскомнадзор не один раз выносил предупреждения изданию за агрессивные высказывания, возбуждающие расовую и национальную рознь, а также за недопустимость использования СМИ для осуществления экстремистской деятельности.

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что «Новая» участвует в коммерческих информационных войнах. 

«Она стоит полностью в кластере всей этой нашей так сказать «оппозиционной» журналистики, которая в принципе обслуживает интересантов сноса действующей российской власти», — сказал Леонтьев.

Ранее ФАН выпустило материал, в котором рассказало о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ.

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Автор: Виктория Разумовская
#сми #роскомнадзор #новая газета

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