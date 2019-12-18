Дед Мороз получил от финского коллеги корзину имбирного печенья

Дед Мороз из Великого Устюга и Йоулупукки из Лапландии встретились на российско-финской границе, сообщили в пресс-службе главы и правительства Ленинградской области 18 декабря.

Их местом встречи стал таможенный переход «Брусничное». Здесь творческие коллективы из Выборга и Лаппеенранты устроили небольшой праздничный концерт. Российский волшебник подарил коллеге из Финляндии сувенирный шоколад в виде выборгского герба, а тот в ответ вручил ему корзину с имбирными пряниками и прочими сладостями.

«Дед Мороз и Йоулупукки увлеченно обсуждали отсутствие снега и решали, как исправить эту проблему до Нового года, чтобы люди встретили праздник с настроением. Также два волшебника рассказали друг другу, какие подарки просят дети на Новый год и Рождество», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что наш дедушка путешествует по России в преддверии Нового года. На этот раз в его маршрут добавился Ставрополь. Всего до 30 декабря он навестит детей из более чем 25 городов страны.

Традиция встречи финского и российского Дедов морозов возникла в 2002 году. В тот год в Выборге проходили Дни Великоустюгского муниципального района, где волшебники договорились о ежегодной встречи на границе стран. Стоит отметить, что традиция также символизирует добрососедские отношения России и Финляндии.

Современный Йоулупукки практически ничем не отличается от американского Санта-Клауса — он ходит в такой же красно-белой шубе, носит белую бороду и колпак. Однако ранее он наряжался в козлиную шкуру, более того — на его голове росли небольшие рога.