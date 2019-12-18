Уголовное дело завели по факту гибели замглавы Тамбовской области Глеба Чулкова

По факту гибели заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова завели уголовное дело, сообщает региональный СК РФ.

Трагедия произошла утром 7 декабря. Глеб Чулков выпал из окна квартиры своей матери на пятом этаже, где находился под домашним арестом. Ряд Telegram-каналов сообщал, что уголовное дело заведено по факту доведения до самоубийства. В СКР отмечают, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В октябре 2019 года Глеб Чулков был задержан по подозрению в попытке мошенничества с имуществом комплекса «Рассказовский рынок», который является государственной собственностью. В рамках этого уголовного дела он находился под домашним арестом.