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15:22   18 Декабря 2019
Россия

Уголовное дело завели по факту гибели замглавы Тамбовской области Глеба Чулкова

Уголовное дело завели по факту гибели замглавы Тамбовской области Глеба Чулкова

По факту гибели заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова завели уголовное дело, сообщает региональный СК РФ.

Трагедия произошла утром 7 декабря. Глеб Чулков выпал из окна квартиры своей матери на пятом этаже, где находился под домашним арестом. Ряд Telegram-каналов сообщал, что уголовное дело заведено по факту доведения до самоубийства. В СКР отмечают, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В октябре 2019 года Глеб Чулков был задержан по подозрению в попытке мошенничества с  имуществом комплекса «Рассказовский рынок», который является государственной собственностью. В рамках этого уголовного дела он находился под домашним арестом.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #происшествия #чп #тамбовская область

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