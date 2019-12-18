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15:13   18 Декабря 2019
Россия

Богданов и завершающий миссию в Москве посол Ирана обсудили обстановку в Сирии

Богданов и завершающий миссию в Москве посол Ирана обсудили обстановку в Сирии

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Богданов принял иранского посла Мехди Санаи, дипломатическая миссия которого завершается в Москве. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства России 18 декабря.

Так, специальный представитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку обсудил с дипломатом актуальные вопросы в рамках региональной повестки. Кроме этого, они отдельно побеседовали насчет ситуации в Сирийской Арабской Республике.

«При этом была подтверждена нацеленность Москвы и Тегерана на дальнейшую координацию совместных усилий по снижению напряженности на Ближнем Востоке, в том числе в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», — добавили в ведомстве.

Богданов и завершающий миссию в Москве посол Ирана обсудили обстановку в Сирии

Ранее ФАН выпустил серию публикаций по Сирии: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают "Исламскому государству"»*, «Как русские заставили ИГИЛ* бояться» и «США организовали в России сеть СМИ, распространяющих "вбросы" сирийских боевиков». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, второй — с США. Из третьего и четвертого материалов можно узнать, как россияне борются с террористами не только в арабской республике, но и на своей территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #иран #посол #мид рф #богданов

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