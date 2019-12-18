СК и ФСБ задержали пятерых террористов в трех регионах РФ

Следственный комитет России и ФСБ задержали пятерых террористов в трех регионах страны, об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, все пятеро являются членами террористической группировки, запрещенной в РФ. Сейчас следователи Северо-Кавказского федерального округа занимаются уголовным делом в отношении 22 человек, которые обвиняются в создании террористического сообщества и участия в нем.

Пятерых человек задержали в Волгоградской области, на Кубани и в Дагестане. Следователи и сотрудники ФСБ провели у задержанных и их родственников обыски, передает «Интерфакс». СКР будет настаивать на том, чтобы все пятеро задержанных были арестованы и помещены под стражу, остальные 17 человек уже находятся в СИЗО.