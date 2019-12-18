Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

 ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского

ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского
Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

 Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

 ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского

ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского
Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

 Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

15:05   18 Декабря 2019
Россия

СК и ФСБ задержали пятерых террористов в трех регионах РФ

СК и ФСБ задержали пятерых террористов в трех регионах РФ

Следственный комитет России и ФСБ задержали пятерых террористов в трех регионах страны, об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, все пятеро являются членами террористической группировки, запрещенной в РФ. Сейчас следователи Северо-Кавказского федерального округа занимаются уголовным делом в отношении 22 человек, которые обвиняются в создании террористического сообщества и участия в нем.

Пятерых человек задержали в Волгоградской области, на Кубани и в Дагестане. Следователи и сотрудники ФСБ провели у задержанных и их родственников обыски, передает «Интерфакс». СКР будет настаивать на том, чтобы все пятеро задержанных были арестованы и помещены под стражу, остальные 17 человек уже находятся в СИЗО.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #происшествия #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...