Террористическую ячейку из ста заключенных раскрыли в одной из колоний Калмыкии

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в одной из колоний Калмыкии была организована террористическая ячейка. Возбуждено уголовное дело.

Уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии №2 за незаконный оборот оружия, организовал там террористическую ячейку, в которую вошли сто заключенных. По информации следствия, администрация колонии знала о происходящем, но за взятки оказывала покровительство.

У первого замглавы УФСИН по Калмыкии прошли обыски. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого удалось задержать пять человек. Остальные фигуранты либо отбывают наказание, либо умерли.