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15:13   18 Декабря 2019
Россия

Террористическую ячейку из ста заключенных раскрыли в одной из колоний Калмыкии

Террористическую ячейку из ста заключенных раскрыли в одной из колоний Калмыкии

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в одной из колоний Калмыкии была организована террористическая ячейка. Возбуждено уголовное дело.

Уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии №2 за незаконный оборот оружия, организовал там террористическую ячейку, в которую вошли сто заключенных. По информации следствия, администрация колонии знала о происходящем, но за взятки оказывала покровительство. 

У первого замглавы УФСИН по Калмыкии прошли обыски. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого удалось задержать пять человек. Остальные фигуранты либо отбывают наказание, либо умерли.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #калмыкия #следственный комитет

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