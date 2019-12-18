Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

 ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского

ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского
Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

 Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

 ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского

ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского
Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

 Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

15:38   18 Декабря 2019
Россия

Вашингтон продолжает порочить Сирию и Россию, мешающих красть нефть в Заефратье

Вашингтон продолжает порочить Сирию и Россию, мешающих красть нефть в Заефратье

Вашингтон затягивает войну в Сирии своей деятельностью на информационном и военно-политическом уровнях. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор «Кассада» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению эксперта, Штаты и дальше будут пытаться сохранять разрушительный курс, который направлен против президента САР Башара Асада, а также РФ и Ирана, поддерживающих законную власть в стране. Однако он не исключил, что в скором времени руководство Сирии перейдет к решительным действиям, чтобы положить конец преступлениям США в регионе.

«<…> Дамаск скоро приступит к подготовке непосредственно действий, направленных на выдавливание американских войск с северо-востока Сирии и прекращение оккупационной политики Вашингтона», – обратил внимание эксперт.

о

Он подчеркнул, что процесс восстановления государства значительно затрудняется, когда властям не дают воспользоваться своими запасами нефти. США, ворующие нефть у сирийского народа, подрывают экономическую политику этой страны. Присутствие американцев в стране продолжает мотивировать нестабильность, заключил Рожин. 

Ранее ФАН опубликовало материалы, касающиеся обстановки в Сирии. Журналисты выяснили, что США имели отношение к созданию и поддержке боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства». Кроме этого, Вашингтон организовал в РФ целую сеть СМИ, распространяющих «вбросы» террористов. На днях ФАН также выпустил большой материал, раскрывающий реальные масштабы эффективной антитеррористической операции России в Сирии. Чуть раньше агентство сообщило о сотруднике «Новой газеты» Денисе Короткове и его связях с террористами ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #сирия #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...