Вашингтон затягивает войну в Сирии своей деятельностью на информационном и военно-политическом уровнях. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор «Кассада» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению эксперта, Штаты и дальше будут пытаться сохранять разрушительный курс, который направлен против президента САР Башара Асада, а также РФ и Ирана, поддерживающих законную власть в стране. Однако он не исключил, что в скором времени руководство Сирии перейдет к решительным действиям, чтобы положить конец преступлениям США в регионе.

«<…> Дамаск скоро приступит к подготовке непосредственно действий, направленных на выдавливание американских войск с северо-востока Сирии и прекращение оккупационной политики Вашингтона», – обратил внимание эксперт.

Он подчеркнул, что процесс восстановления государства значительно затрудняется, когда властям не дают воспользоваться своими запасами нефти. США, ворующие нефть у сирийского народа, подрывают экономическую политику этой страны. Присутствие американцев в стране продолжает мотивировать нестабильность, заключил Рожин.

Ранее ФАН опубликовало материалы, касающиеся обстановки в Сирии. Журналисты выяснили, что США имели отношение к созданию и поддержке боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства». Кроме этого, Вашингтон организовал в РФ целую сеть СМИ, распространяющих «вбросы» террористов. На днях ФАН также выпустил большой материал, раскрывающий реальные масштабы эффективной антитеррористической операции России в Сирии. Чуть раньше агентство сообщило о сотруднике «Новой газеты» Денисе Короткове и его связях с террористами ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ