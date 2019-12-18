Минкомсвязь запретило вносить в реестр российского ПО офисные программы под iOS и Android

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ офисные программы для операционных систем iOS и Android запрещено вносить в реестр российского программного обеспечения, сообщает ТАСС.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Исходя из него, те офисные предложения, которые вносятся в реестр, должны работать исключительно на базе «мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского программного обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите информации».

На данный момент, реестр отечественного программного обеспечения содержит более 200 офисных программ, однако, на каких операционных системах они работают, в реестре не указано.

Данный реестр предназначен для расширения использования российской IT-продукции в органах власти РФ, а также в целях оказания государственной поддержки правообладателям программного обеспечения.