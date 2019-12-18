Американские военные возвращаются на базы и блокпосты в Сирии

Военнослужащие США вновь занимают базы и блокпосты на северо-востоке Сирии, пишет агентство Anadolu 18 декабря.

Американский контингент покидал территории вдоль сирийской границы с Турцией и Ираком в связи с турецкой операцией антитеррористического характера «Источник мира». Тогда глава страны Тайип Эрдоган указывал, что Вашингтон не в полной мере выполнил обязательства, то есть не все военные были выведены из буферной зоны.

Сейчас же, по сообщению агентства, американский контингент укрепляет свои позиции в провинциях Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка. Так, они вернулись на пять баз и блокпостов, а также намерены создать еще два блокпоста в районе Камышлы. В целом, военные США сейчас занимают 11 объектов в нефтеносных районах Сирии.

9 октября Турция объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии» (SDF), которые под предлогом освобождения восточных районов Сирийской Арабской Республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана», приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступили к патрулированию территории.

Ранее ФАН выпустил серию публикаций по Сирии: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают "Исламскому государству"»*, «Как русские заставили ИГИЛ* бояться» и «США организовали в России сеть СМИ, распространяющих "вбросы" сирийских боевиков». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, второй — с США. Из третьего и четвертого материалов можно узнать, как россияне борются с террористами не только в арабской республике, но и на своей территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.