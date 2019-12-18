Глава ФНС России заявил о планах по переходу на бесконтактное налоговое администрирование

Глава ФНС России Михаил Мишустин заявил о планах по переходу на бесконтактное налоговое администрирование. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания Сообщества цифровой трансформации налоговых органов, которое состоялось в штаб-квартире ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в Париже.

По словам Мишустина, в скором времени экономическую деятельность внутри государств можно будет вести без отчетностей и прозрачно при помощи цифровой трансформации. Глава ведомства подчеркнул, что все транзакции будут проходить внутри прозрачной системы, благодаря чему можно перейти на автоматическое бесконтактное налогообложение.

«Главное для налоговых органов в будущем — это повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет работы механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Для этого нужно развивать автоматизированные системы искусственного интеллекта, совмещать с экосистемами налогоплательщиков и предоставлять им персонализированные проактивные услуги», — передает слова Михаила Мишустина телеканал «360».

Глава ФНС РФ привел в пример приложение «Мой налог», которое создано для самозанятых.