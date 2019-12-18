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15:19   18 Декабря 2019
Россия

Родители обвиняют воспитателя детсада Новороссийска в избиении их дочери

Родители обвиняют воспитателя детсада Новороссийска в избиении их дочери

Жительница Новороссийска Валерия Богоровская написала заявление в полицию, обвинив воспитательницу детского сада в том, что та, пыталась насильно накормить ее шестилетнюю дочь и разбила ей губу.

Теперь, по словам женщины, девочка сидит дома и боится возвращаться в детский садик. О ситуации в среду рассказывает телеканал «360».

Как отмечается, в один из дней в середине декабря Валерия Богоровская, забрав дочку из детского сада, увидела, что у малышки травмированы губы – верхняя губа у нее опухла, а на верхней была видна гематома.

«Я думаю, что это неслучайно, потому что ребенку шесть лет. Ребенок самостоятельно кушает. Если ребенок не кушает, не надо его заставлять. Я считаю, что это был насильственный метод», — пожаловалась женщина.

При этом она добавила, что ее дочка ходит в садик давно – с года и семи месяцев, и в такую ситуацию попала впервые. Другие родители, по словам Валерии, раньше уже сталкивались с подобным поведением воспитательницы, но не раздували скандал, а просто переводили ребенка в другую группу, в другой садик, или вообще забирали ребенка и сидели с ним дома.

«Я считаю, что такой педагог не должен воспитывать детей, — говорит женщина. — Ребенок плачет. Говорит, что давай пойдем к другому воспитателю. Ребенок очень напуганный. У нее психологическая травма».

Она решила не оставлять произошедшее без последствий. В первую очередь она отвела дочку на медицинскую экспертизу и получила соответствующее заключение, а также сфотографировала разбитую губу девочки. Затем родители написали заявление в полицию, где по факту произошедшего уже начали проверку.

В министерстве образования по Краснодарскому краю также пообещали разобраться в ситуации.

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Автор: Александр Люблинский
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