Путин и Макрон по телефону обсудили позитивные итоги саммита «нормандской четверки» 

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора позитивно оценили саммит в «нормандском формате», который прошел в Париже 9 декабря.

Лидеры двух стран обменялись позитивными впечатлениями о прошедшей встрече и положительно оценили достигнутые договоренности. Пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты затронули тему транзита газа в страны Евросоюза через украинскую территорию, а также обстановку в Сирии и Ливии. Беседа состоялась по инициативе Франции.

Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря, на нем встретились лидеры России, Украины, Германии и Франции. По итогам переговоров Россия и Украина не смогли прийти к полному компромиссу, однако страны приняли коммюнике. Документ закрепляет положение о том, что встречи в таком формате будут основываться на стремлении к реализации Минских соглашений. Следующий саммит пройдет через четыре месяца.