Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
0:18   18 Декабря 2019
Политика

Путин и Макрон по телефону обсудили позитивные итоги саммита «нормандской четверки» 

Путин и Макрон по телефону обсудили позитивные итоги саммита «нормандской четверки» 

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора позитивно оценили саммит в «нормандском формате», который прошел в Париже 9 декабря.

Лидеры двух стран обменялись позитивными впечатлениями о прошедшей встрече и положительно оценили достигнутые договоренности. Пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты затронули тему транзита газа в страны Евросоюза через украинскую территорию, а также обстановку в Сирии и Ливии. Беседа состоялась по инициативе Франции.

Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря, на нем встретились лидеры России, Украины, Германии и Франции. По итогам переговоров Россия и Украина не смогли прийти к полному компромиссу, однако страны приняли коммюнике. Документ закрепляет положение о том, что встречи в таком формате будут основываться на стремлении к реализации Минских соглашений. Следующий саммит пройдет через четыре месяца. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #путин #франция #саммит #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...