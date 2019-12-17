Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярской избирательной комиссии попросили у «общества, государства и избирателей» прощение за то, что подтасовали голоса и подорвали веру горожан в честные выборы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на региональное издание «Тайга.Инфо».

Жители Красноярска, Полованова, Прошкина и Ахоян 9 сентября выступили членами избирательной комиссии на городских выборах и совершили поступок, за который, по их словам, им стыдно, ведь они «подорвали веру в честность выборов у горожан». Свое извинение группа обвиняемые разместила на газетной полосе издания «Городские новости», где также помещены судоку, прогноз погоды, кроссворд и неблагоприятные, по мнению редакции, дни.

«Просим прощения перед обществом, государством и избирателями», — так звучит последнее предложение в послании обвиняемых к горожанам.

Покаявшихся обвиняют в фальсификации итогов голосования, против них возбудили уголовное дело. Сейчас все трое готовятся предстать перед судом.

Все началось, когда одна из избирательниц пришла на участок номер 134 в Свердловском районе, чтобы отдать свой голос за приглянувшегося кандидата, однако с удивлением заметила, что галочка напротив ее фамилии уже стоит. Проверка Следственного комитета выявила, что таких случает было несколько. Помимо галочки, в бланках также были указаны данные о том, что избиратели якобы уже предоставляли паспорта и ставили подпись за получение бюллетеней.

Ранее ИА «Политика Сегодня» писало о том, что вопрос об усилении контроля над избирательными участками и более тесного сотрудничества избиркома с правоохранительными органами этой осенью поднимала глава Центризбиркома Элла Памфилова на закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

После закрытой части встречи состоялась и открытая, в которой участвовали журналисты. Памфилова добавила того, что лица, занимающиеся фальсификацией не должны уходить от ответственности и оставаться безнаказанными.