ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация рассчитывает, что Совбез ООН продлит механизм трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию.

По его словам, трансграничная помощь арабскому государству важна. Необходимо прожолжить доставлять ее.

Совбез ООН рассматривает два варианта продления трансграничной гуманитарной помощи САР: российский — на шесть месяцев, а также вариант «гуманитарной тройки» (Германия, Кувейт, Бельгия) — на год.

Россия предлагает осуществлять трансграничные поставки через два блокпоста. На полгода из плана могут быть исключены КПП Аль-Раматха и Эль-Ярубия. Москва подчеркивает, что доставка гумпомощи крайне важна для пострадавших районов Сирии, например, Идлиба.