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Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

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Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
22:49   17 Декабря 2019
Весь мир

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация рассчитывает, что Совбез ООН продлит механизм трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию. 

По его словам, трансграничная помощь арабскому государству важна. Необходимо прожолжить доставлять ее.

Совбез ООН рассматривает два варианта продления трансграничной гуманитарной помощи САР: российский — на шесть месяцев, а также вариант «гуманитарной тройки» (Германия, Кувейт, Бельгия) — на год.

Россия предлагает осуществлять трансграничные поставки через два блокпоста. На полгода из плана могут быть исключены КПП Аль-Раматха и Эль-Ярубия. Москва подчеркивает, что доставка гумпомощи крайне важна для пострадавших районов Сирии, например, Идлиба.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #гумпомощь #совбез оон

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