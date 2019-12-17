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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

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Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

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22:35   17 Декабря 2019
Россия

Глава «Справедливой России» предложил вернуть смертную казнь для террористов и детоубийц

Глава «Справедливой России» предложил вернуть смертную казнь для террористов и детоубийц

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь за некоторые преступления, например, за терроризм или убийство детей.

В октябре депутат заявил, что фракция готовит норму о частичной отмене моратория на высшую меру наказания для покушавшихся на жизнь ребенка.

«Такая норма у нас готова. Но надо понимать, что это не поправка в закон, у нас нет закона, который запрещает применение смертной казни, у нас есть международный договор, у нас есть решение Конституционного суда», — сказал Миронов РИА Новости

По его мнению, следует провести общероссийский референдум по этому вопросу.

Миронов убежден, что большинство россиян поддерживают такую меру наказания, особенно для террористов и детоубийц.

Депутат подчеркнул, что необходимо обязательно предусмотреть меры для предотвращения ошибок.

«Мы, в частности, говорили о том, что рассмотрение таких дел обязательно судом присяжных, по случайной выборке назначенным. И если суд присяжных признает виновным, то будет вынесен такой приговор, он не может приводиться в исполнение в течение года, пока Верховный суд с новым составом суда присяжных, совершенно другим, не пересмотрит ещё раз. И если он вердикт поддержит, тогда решение принимает», — пояснил лидер фракции «Справедливая Россия».

16 апреля 1997 года был принят протокол №6, согласно которому наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться[. Вопрос о её применении окончательно был разъяснён Конституционным судом в 2009 году на основании Конституции и международных договоров, но норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, обладающем меньшей правовой силой.

Ранее Миронов заявлял, что его партия является противницей смертной казни.

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Автор: Алина Бранцевич
#миронов #смертная казнь #справедливая россия

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