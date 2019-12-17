Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
22:17   17 Декабря 2019
Россия

Врач назвал способ избежать похмелья

Врач назвал способ избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов посоветовал не пить, чтобы не страдать от похмелья. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее ученые из Британии выяснили, какой алкоголь быстро опьяняет и вызывает наибольшее похмелье. В списке оказался херес, портвейн и виски. В этих напитках высокая доза спирта, и они быстро всасываются.

«Алкоголь весь вреден, соответственно, чем он крепче, тем вреднее. Поэтому вы не услышите от меня то, что пить предпочтительно. Самое полезное — это не пить вообще», — сказал Морозов.

В особенности он предостерег тех людей, кто генетически предрасположен к алкоголизму. Если от алкоголя сложно отказаться, то врач посоветовал пить легкие негазированные напитки и хорошо закусывать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#алкоголь #здоровье #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...