Врач назвал способ избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов посоветовал не пить, чтобы не страдать от похмелья. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее ученые из Британии выяснили, какой алкоголь быстро опьяняет и вызывает наибольшее похмелье. В списке оказался херес, портвейн и виски. В этих напитках высокая доза спирта, и они быстро всасываются.

«Алкоголь весь вреден, соответственно, чем он крепче, тем вреднее. Поэтому вы не услышите от меня то, что пить предпочтительно. Самое полезное — это не пить вообще», — сказал Морозов.

В особенности он предостерег тех людей, кто генетически предрасположен к алкоголизму. Если от алкоголя сложно отказаться, то врач посоветовал пить легкие негазированные напитки и хорошо закусывать.