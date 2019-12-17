Глава «Нафтогаза»  заявил, что ЕС признали завершение создания оператора ГТС на Украине

Андрей Коболев рассказал, что во вторник, 17 декабря, были поданы «последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года». Сообщение об этом глава украинской компании разместил в Facebook.

«Отделение ГТС Украины от «Нафтогаза» должно быть завершено через несколько дней», — написал Коболев.

Также глава "Натогаза" добавил, что последние бумаги, необходимые для начала транзита газа в следующем году, были поданы 17 декабря, а завершить всю подготовку планируется до 19 декабря. Это позволит успеть завершить все процедуры до переговоров по этому вопросу, которые пройдут в Берлине послезавтра.

Если все состоится, Россия уже не сможет подвергнуть сомнениям способность украинской стороны оперативно завершить анбандлинг, то есть отделить оператор ГТС от «Нафтогаза» и «перейти на европейские правила работы», по словам Коболева.

Европейская комиссия 13 декабря представила ежегодный доклад, в котором в числе прочего упомянула, что Украина должна разделить активы «Натогаза» и активы энергокомпании отдельного оператора ГТС. Данное положение страна должна выполнить до конца 2019 года для того, чтобы соблюсти все нормы третьего энергопроекта Евросоюза, который власти Украины обязались соблюдать.