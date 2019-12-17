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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
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22:40   17 Декабря 2019
Экономика

Глава «Нафтогаза»  заявил, что ЕС признали завершение создания оператора ГТС на Украине

Глава «Нафтогаза»  заявил, что ЕС признали завершение создания оператора ГТС на Украине

Андрей Коболев рассказал, что во вторник, 17 декабря, были поданы «последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года». Сообщение об этом глава украинской компании разместил в Facebook.

«Отделение ГТС Украины от «Нафтогаза» должно быть завершено через несколько дней», — написал Коболев.

Также глава "Натогаза" добавил, что последние бумаги, необходимые для начала транзита газа в следующем году, были поданы 17 декабря, а завершить всю подготовку планируется до 19 декабря. Это позволит успеть завершить все процедуры до переговоров по этому вопросу, которые пройдут в Берлине послезавтра. 

Если все состоится, Россия уже не сможет подвергнуть сомнениям способность украинской стороны оперативно завершить анбандлинг, то есть отделить оператор ГТС от «Нафтогаза» и «перейти на европейские правила работы», по словам Коболева. 

Европейская комиссия 13 декабря представила ежегодный доклад, в котором в числе прочего упомянула, что Украина должна разделить активы «Натогаза» и активы энергокомпании отдельного оператора ГТС. Данное положение страна должна выполнить до конца 2019 года для того, чтобы соблюсти все нормы третьего энергопроекта Евросоюза, который власти Украины обязались соблюдать.

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Автор: Галина Кандинская
#евросоюз #украина #нафтогаз

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