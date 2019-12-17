Маршрут поездов между Парижем и Москвой изменился из-за забастовок

Поезда № 23 и 24 «Москва-Париж» будут идти по измененному маршруту из-за забастовок в Париже. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Так, поезд № 23 «Москва — Париж» отправлением 17 декабря проследует до Страсбурга. Пассажиры, оформившие билеты до Парижа, будут доставлены до станции назначения на скоростном поезде TGV», — говорится в сообщении.

По словам представителей РЖД, работники иностранных железных дорог будут предупреждать пассажиров об изменениях в пути, а на вокзалах россияне найдут стенды с дополнительной информацией о маршруте.

В Париже и других городах Франции проходят забастовки против пенсионной реформы. В протестах приняли участие более шестисот тысяч человек. Нарушено движение поездов и метро, на дорогах образовались пробки общей протяжённостью более шестисот километров.