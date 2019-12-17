Либералы призвали россиян посочувствовать террористам, убившим людей в петербургском метро

Либеральные СМИ пытаются отвлечь внимание россиян от скандалов, связанных с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», признанным иноагентом в России, блогера Алексея Навального. Оппозиция выбрала весьма специфичный метод — взят курс на оправдание террористов, взорвавших бомбу в петербургском метро в 2017 году.

В издании The Insider появилась статья с утверждением, что обвиняемые в устройстве теракта в петербургской подземке, могут быть невиновными. Либеральные СМИ молниеносно подхватили эту «сенсацию». Не получив должной реакции от общественности, журналисты начали безосновательно уверять, что за решетку вовсе попадают случайные люди, там самым пытаясь выдать преступников за «новых жертв режима».

В своем Twitter главный редактор The Insider написал, что все подсудимые не признают своей вины, а значит не причастны к преступлению. Такая попытка «выгородить» террористов выглядит стремлением оппозиции получить в деле личную выгоду.

Конечно, в такой истории «Фонд борьбы с коррупцией» не мог о себе не напомнить. Менеджер по проектам ФБК Леонид Волков написал в своём Twitter, что действительно «похватали случайных людей». Очевидно, что ФБК пытается переключить внимание на эту тему, чтобы отвести взгляды россиян от скандалов, с которыми связан фонд в последнее время, среди которых уголовное дело на миллиард рублей.