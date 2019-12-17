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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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21:37   17 Декабря 2019
Политика

Глава ДНР намерен продолжить интеграцию с Россией

Глава ДНР намерен продолжить интеграцию с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что планирует и дальше держать курс на интеграцию с Россией. Эти процессы, по его мнению, не противоречат Минским соглашениям.

«После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг… Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева… Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям», — объяснил лидер ДНР.

Такие планы Пушилин озвучил на брифинге с главой самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Руководство ДНР и раньше открыто давало понять, что территория намерена сотрудничать с Россией. Сам Пушилин не раз отмечал, что в Донецке поддерживают такую интеграцию.

По вопросам реализации Минских соглашений и прекращению огня на Донбассе в Париже, 9 декабря, прошли переговоры «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Германии и Франции встретились и обсудили текущие нерешенные проблемы. По итогам саммита они приняли коммюнике, где подчеркнули, что следующие встречи в этом формате будут основываться на исполнении Минских соглашений. Следующие переговоры пройдут через четыре месяца.

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Автор: Галина Кандинская
#донбасс #украина #днр #лнр

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