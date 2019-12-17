Глава ДНР намерен продолжить интеграцию с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что планирует и дальше держать курс на интеграцию с Россией. Эти процессы, по его мнению, не противоречат Минским соглашениям.

«После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг… Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева… Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям», — объяснил лидер ДНР.

Такие планы Пушилин озвучил на брифинге с главой самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Руководство ДНР и раньше открыто давало понять, что территория намерена сотрудничать с Россией. Сам Пушилин не раз отмечал, что в Донецке поддерживают такую интеграцию.

По вопросам реализации Минских соглашений и прекращению огня на Донбассе в Париже, 9 декабря, прошли переговоры «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Германии и Франции встретились и обсудили текущие нерешенные проблемы. По итогам саммита они приняли коммюнике, где подчеркнули, что следующие встречи в этом формате будут основываться на исполнении Минских соглашений. Следующие переговоры пройдут через четыре месяца.