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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
21:46   17 Декабря 2019
Россия

Шоумен Барецкий взял на себя отцовство Греты Тунберг

Шоумен Барецкий взял на себя отцовство Греты Тунберг

Шоумен Стас Барецкий заявил, что шведская активистка Грета Тунберг является его родственницей.

«Я хочу поделиться с вами новостью. Шведская активистка, школьница Грета Тунберг является моей дочерью», – заявил шоумен.

Барецкий уверяет, что в 2000-х он дружил с девушкой в Питере. У них был роман, после чего девушка уехала в Швецию, родила там ребенка и отдала его опекунам.

«Я ей кричал: дура, дура!», – рассказывает Барецкий свою историю.

По словам шоумена, биологическая мать Греты недавно позвонила ему и сообщила, что известная шведка – его дочь.

«Я в этом не сомневаюсь, потому что она похожа на меня. И с матерью она – одно лицо», – уверяет Барецкий.

16-летняя активистка Грета Тунберг получила известность после того, как начала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. Тунберг требовала от политиков неукоснительного соблюдения Парижского соглашения по климату и отказывалась ходить в школу по пятницам, пока ее требования не будут выполнены. Шведская активистка названа «человеком года» по версии журнала Time.

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Автор: Алина Бранцевич
#барецкий #тунберг

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