Шоумен Барецкий взял на себя отцовство Греты Тунберг

Шоумен Стас Барецкий заявил, что шведская активистка Грета Тунберг является его родственницей.

«Я хочу поделиться с вами новостью. Шведская активистка, школьница Грета Тунберг является моей дочерью», – заявил шоумен.

Барецкий уверяет, что в 2000-х он дружил с девушкой в Питере. У них был роман, после чего девушка уехала в Швецию, родила там ребенка и отдала его опекунам.

«Я ей кричал: дура, дура!», – рассказывает Барецкий свою историю.

По словам шоумена, биологическая мать Греты недавно позвонила ему и сообщила, что известная шведка – его дочь.

«Я в этом не сомневаюсь, потому что она похожа на меня. И с матерью она – одно лицо», – уверяет Барецкий.

16-летняя активистка Грета Тунберг получила известность после того, как начала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. Тунберг требовала от политиков неукоснительного соблюдения Парижского соглашения по климату и отказывалась ходить в школу по пятницам, пока ее требования не будут выполнены. Шведская активистка названа «человеком года» по версии журнала Time.