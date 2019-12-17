Безопасность на улицах ЦАР будут поддерживать более 250 женщин

Власти Центральноафриканской республики готовят к обучению 1000 новых молодых полицейских и жандармов. После обучения они пополнят ряды правоохранителей ЦАР.

Новобранцы призваны укрепить и омолодить кадровый состав полиции и жандармерии, уверен директор канцелярии Министерства внутренних дел ЦАР по вопросам общественной безопасности Жан-Сосфен Денгбе. Из тысячи слушателей — 285 — женщины. В ближайшее время их распределят в учебные заведения, передает издание bangui.com.

Прозрачность отбора людей для обучения была гарантирована многосторонней комплексной миссией ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) в качестве партнера.

Напомним, после того, как Россия добилась от Совбеза ООН частичного снятия эмбарго на поставку вооружения, в ЦАР направили партию боеприпасов и стрелкового оружия, пять военных и 170 гражданских инструкторов. Глава Миноброны ЦАР Мари-Ноэль Кояра заявила о колоссальной поддержке со стороны России и поблагодарила за помощь.

Весной этого года российские инструкторы подготовили седьмой выпуск солдат Вооруженных сил ЦАР (РАСА). Также бойцов готовит европейская миссия Е11ТМ-КСА. Россия создала учебный центр, где размещен огневой комплекс со стрельбищем, тактическое поле и участок для комплексных занятий.