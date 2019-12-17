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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
21:07   17 Декабря 2019
Весь мир

Безопасность на улицах ЦАР будут поддерживать более 250 женщин

Безопасность на улицах ЦАР будут поддерживать более 250 женщин

Власти Центральноафриканской республики готовят к обучению 1000 новых молодых полицейских и жандармов. После обучения они пополнят ряды правоохранителей ЦАР.

Новобранцы призваны укрепить и омолодить кадровый состав полиции и жандармерии, уверен директор канцелярии Министерства внутренних дел ЦАР по вопросам общественной безопасности Жан-Сосфен Денгбе. Из тысячи слушателей — 285 — женщины. В ближайшее время их распределят в учебные заведения, передает издание bangui.com.

Прозрачность отбора людей для обучения была гарантирована многосторонней комплексной миссией ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) в качестве партнера.

Напомним, после того, как Россия добилась от Совбеза ООН частичного снятия эмбарго на поставку вооружения, в ЦАР направили партию боеприпасов и стрелкового оружия, пять военных и 170 гражданских инструкторов. Глава Миноброны ЦАР Мари-Ноэль Кояра заявила о колоссальной поддержке со стороны России и поблагодарила за помощь.

Весной этого года российские инструкторы подготовили седьмой выпуск солдат Вооруженных сил ЦАР (РАСА). Также бойцов готовит европейская миссия Е11ТМ-КСА. Россия создала учебный центр, где размещен огневой комплекс со стрельбищем, тактическое поле и участок для комплексных занятий.

 

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Автор: Александра Щербакова
#цар

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