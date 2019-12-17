Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Сотрудники полиции обнаружили у жителя украинского города Ровно целый арсенал оружия — всего 10 тысяч единиц боеприпасов и оружия. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Мужчина был задержан в рамках расследования дела о покушении на судью Ровенского городского суда. В его гараже прошли обыски. Полицейские изъяли гранаты, тротил, пластид, гранатомет, пистолеты, револьверы, пулеметы, винтовки, патроны и т.д. Возбуждено дело о незаконном обращении с оружием.