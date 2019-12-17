Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
21:24   17 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Сотрудники полиции обнаружили у жителя украинского города Ровно целый арсенал оружия — всего 10 тысяч единиц боеприпасов и оружия. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Мужчина был задержан в рамках расследования дела о покушении на судью Ровенского городского суда. В его гараже прошли обыски. Полицейские изъяли гранаты, тротил, пластид, гранатомет, пистолеты, револьверы, пулеметы, винтовки, патроны и т.д. Возбуждено дело о незаконном обращении с оружием.

«Проверяется его причастность к совершению других преступлений и устанавливают круг вероятных сообщников», — отметили правохранители.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...