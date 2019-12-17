Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
20:57   17 Декабря 2019
Россия

Санкции против «Северного потока - 2» одобрили в Сенате США

Санкции против «Северного потока - 2» одобрили в Сенате США

Сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России». Об этом сообщает РИА Новости.

Также в проекте прописана военная помощь Украине.

Документ ожидает подписи президента США Дональда Трампа, который уже выразил готовность немедленно его подписать.

Компания Nord Stream 2, занимающаяся строительством газопровода, ожидала санкций от США и заявила что может закончить строительство до конца 2019 года и таким образом избежать санкций. Вместе с тем в компании обратили внимание, что они не будут спекулировать на тему сроков строительства.

Власти ФРГ, в свою очередь, намерены внимательно изучить последствия санкций, чтобы затем принять решение о «конкретных мерах реагирования».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сша #северный поток-2 #санкции сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...