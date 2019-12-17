Санкции против «Северного потока - 2» одобрили в Сенате США

Сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России». Об этом сообщает РИА Новости.

Также в проекте прописана военная помощь Украине.

Документ ожидает подписи президента США Дональда Трампа, который уже выразил готовность немедленно его подписать.

Компания Nord Stream 2, занимающаяся строительством газопровода, ожидала санкций от США и заявила что может закончить строительство до конца 2019 года и таким образом избежать санкций. Вместе с тем в компании обратили внимание, что они не будут спекулировать на тему сроков строительства.

Власти ФРГ, в свою очередь, намерены внимательно изучить последствия санкций, чтобы затем принять решение о «конкретных мерах реагирования».