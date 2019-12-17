Небензя заявил, что конкретных сроков принятия резолюции РФ и Китая по КНДР нет

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сроков принятия резолюции РФ и КНР по смягчению санкций против Пхеньяна нет, ведутся неофициальные консультации.

Говоря о том, успеют ли документ рассмотреть до Нового года, дипломат заявил, что конкретные сроки не предусмотрены.

Москва и Пекин подготовили совместный проект резолюции, который призывает отменить часть санкций против Северной Кореи, а также возобновить шестисторонние переговоры. В документе сказано, что Совбез ООН «призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове».