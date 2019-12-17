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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
20:52   17 Декабря 2019
Весь мир

Небензя заявил, что конкретных сроков принятия резолюции РФ и Китая по КНДР нет

Небензя заявил, что конкретных сроков принятия резолюции РФ и Китая по КНДР нет

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сроков принятия резолюции РФ и КНР по смягчению санкций против Пхеньяна нет, ведутся неофициальные консультации.

Говоря о том, успеют ли документ рассмотреть до Нового года, дипломат заявил, что конкретные сроки не предусмотрены. 

Москва и Пекин подготовили совместный проект резолюции, который призывает отменить часть санкций против Северной Кореи, а также возобновить шестисторонние переговоры. В документе сказано, что Совбез ООН «призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове».

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #совбез оон #небензя

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