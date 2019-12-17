ФАН открыл горячую линию для жертв фейков «Новой газеты»

Федеральное агентство новостей (ФАН) окажет поддержку тем людям и компаниям, которые стали жертвами искажения фактов или клеветы в публикациях «Новой газеты». ФАН готов привлечь журналистов «Новой газеты» к ответственности согласно законодательству РФ и открывает горячую линию для жалоб на любителей фейков.

«Новая газета» множество раз публиковала фейки и искажала сказанные спикерами слова, а также перевирала факты, из-за чего страдает репутация предпринимателей, журналистов и СМИ. Не раз лживость «НГ» доказывалась в суде, а истцы добивались справедливости из-за действий «Новой газеты».

В частности, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов проиграл в деле председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, чьи слова издание исказило и нанесло ущерб репутации парламентария.

Кроме того, российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал журналистам ФАН, как «Новая газета» умолчала о настоящей сумме, которую ведущий потратил на покупку квартиры в столице.

ФАН предлагает связаться с журналистами агентства всем тем, кто пострадал от действий представителей «Новой газеты», и рассказать свою историю.