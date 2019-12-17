Традиционная ярмарка открылась у стен Кремля рядом с ГУМ-Катком в Москве. 63 домика с угощениями, сувенирами и подарками открыли свои двери для всех желающих. Они проработают до марта.

Темой оформления ярмарки в этом году стала детская передача «Спокойной ночи, малыши!», которой исполнилось 55 лет.

Гости ярмарки могут попробовать традиционные зимние угощения: блины с маслом и сметаной, пончики и сладости, сбитень на меду, чай из самовара, глинтвейн, трдельники и жареные каштаны. Для любителей фастфуда открыты домики с бургерами, хот-догами, чебуреками и разными пирожками.

Также посетители ярмарки смогут купить новогодние подарки и сувениры: елочные игрушки и расписные жостовские подносы, декорированные валенки ручной работы и вязаные варежки, матрешки и шкатулки, оренбургские и павлопосадские платки.