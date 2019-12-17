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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
20:19   17 Декабря 2019
Россия

Традиционная ярмарка открылась у стен Кремля

Традиционная ярмарка открылась у стен Кремля

Традиционная ярмарка открылась у стен Кремля рядом с ГУМ-Катком в Москве. 63 домика с угощениями, сувенирами и подарками открыли свои двери для всех желающих. Они проработают до марта.

Темой оформления ярмарки в этом году стала детская передача «Спокойной ночи, малыши!», которой исполнилось 55 лет. 

Гости ярмарки могут попробовать традиционные зимние угощения: блины с маслом и сметаной, пончики и сладости, сбитень на меду, чай из самовара, глинтвейн, трдельники и жареные каштаны. Для любителей фастфуда открыты домики с бургерами, хот-догами, чебуреками и разными пирожками. 

Также посетители ярмарки смогут купить новогодние подарки и сувениры: елочные игрушки и расписные жостовские подносы, декорированные валенки ручной работы и вязаные варежки, матрешки и шкатулки, оренбургские и павлопосадские платки. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #ярмарка

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