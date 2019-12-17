Полиция ликвидировала стрелка, убившего трех человек в американском казино в городе Грейт-Фолс, штат Монтана. Об этом сообщают местные СМИ.

Неизвестный открыл стрельбу в Emerald Casino в ночь на вторник, 17 декабря (около полудня по московскому времени). На пост 911 поступило сообщение о необходимости оказания срочной медицинской помощи для пострадавших. На место выехали медики и полиция, но они не успели спасти трех раненых. Преступник ранил еще одного мужчину, но ему удалось сбежать, сейчас он находится в больнице и восстанавливается, передает полиция.

В ходе задержания преступника его пришлось ликвидировать.

Местная полиция сообщает, что в ближайшие несколько дней не будет работать начальная школа, так как здание находится около казино. При этом отмечается, что никто из школьников и преподавательского состава не пострадал и никак не связан со случившимся.