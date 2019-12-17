Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Мировая общественность неоднократно была свидетелем того, как гуманитарная помощь для Сирии оказывалась в руках у террористов. Принцип поставок, который разработал Запад фактически ведет грузы в руки боевиков. Об этом заявил военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии ФАН.

Напомним, Россия представила альтернативный западному проект резолюции по гуманитарной помощи в Сирию. Он предусматривает продление трансграничных поставок на полгода и всего через два пункта пропуска. Ранее поступил документ, предлагаемый Германией, Бельгией и Кувейтом. Оба текста сейчас на рассмотрении членов СБ, на голосовании они окажутся до конца недели.

Стороны подготовили отличные друг от друга механизмы оказания гуманитарной помощи. Западный проект резолюции продлевает трансграничные операции на год. Доставка грузов предполагается под контролем ООН и без необходимости получения разрешения от Дамаска. Они будут направляться через четыре уже существующих пункта пропуска, а также новый — Телль- Абъяд на границе с Турцией.

Москва, напротив, выступает за сокращение пунктов пропуска до двух и продление трансграничных поставок только на полгода. В тексте также отмечено о необходимости ужесточения контроля ща доставляемыми грузами и их распределением.

Как отметил военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, оптимизация доставки, предложенная Россией, необходима, поскольку нередко грузы попадают в руки боевиков, пишет ФАН. Также он добавил, что Россия имеет колоссальный опыт в борьбе с терроризмом и в оказании гуманитарной помощи населению Сирии.