Погибший основатель «Белых касок» мог раскрыть преступные действия США в Сирии

Один из основателей «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье умер в Стамбуле, упав с большой высоты. Политолог Константин Соколов рассказал «Слову и делу», кому это могло быть выгодно и почему.

На Западе заявили, что его смерть могла быть выгодна России, хотя в российском МИД обратили внимание, что российской стороне было выгодно, чтобы он был жив, так как погибший знал всю «внутреннюю кухню» подконтрольной Западу преступной деятельности в Сирии и мог открыть важные для России сведения.

«Трудно судить об операциях спецслужб, поскольку нам известны лишь публичные заявления. Но по логике вещей, он, как носитель информации, был опасен для противной стороны, а не для России, то есть для своих хозяев. Чисто на уровне логики, скорее всего, его убрали хозяева», — сказал Соколов.

Россия уже не раз представляла миру доказательства того, что «Белые каски» имели отношения ко многим провокациям в Сирии. Однако если бы такую информацию подтвердил сам участник псевдогуманитарной организации, Запад больше не смог бы отрицать свою причастность к преступной деятельности в САР.

«Образ «врага», который создают России и Сирии, потерпел бы большой ущерб. Они ( США – ред.) не могли допустить этого, потому что это главное в их работе», – пояснил политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало цикл материалов с доказательствами того, что США причастны к беспорядкам в Сирии.

В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ. В третьей публикации журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.