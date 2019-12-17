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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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20:45   17 Декабря 2019
Весь мир

Погибший основатель «Белых касок» мог раскрыть преступные действия США в Сирии

Погибший основатель «Белых касок» мог раскрыть преступные действия США в Сирии

Один из основателей «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье умер в Стамбуле, упав с большой высоты. Политолог Константин Соколов рассказал «Слову и делу», кому это могло быть выгодно и почему.

На Западе заявили, что его смерть могла быть выгодна России, хотя в российском МИД обратили внимание, что российской стороне было выгодно, чтобы он был жив, так как погибший знал всю «внутреннюю кухню» подконтрольной Западу преступной деятельности в Сирии и мог открыть важные для России сведения.

«Трудно судить об операциях спецслужб, поскольку нам известны лишь публичные заявления. Но по логике вещей, он, как носитель информации, был опасен для противной стороны, а не для России, то есть для своих хозяев. Чисто на уровне логики, скорее всего, его убрали хозяева», — сказал Соколов.

Россия уже не раз представляла миру доказательства того, что «Белые каски» имели отношения ко многим провокациям в Сирии. Однако если бы такую информацию подтвердил сам участник псевдогуманитарной организации, Запад больше не смог бы отрицать свою причастность к преступной деятельности в САР.

«Образ «врага», который создают России и Сирии, потерпел бы большой ущерб. Они ( США – ред.) не могли допустить этого, потому что это главное в их работе», – пояснил политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало цикл материалов с доказательствами того, что США причастны к беспорядкам в Сирии.

В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ.  В третьей публикации журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #белые каски

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