Роллы возглавили список любимых новогодних блюд на корпоративах в России. Такие выводы сделал сервис по поиску и доставке готовой еды Delivery Club.

Чаще всего россияне заказывают на корпоративы роллы и суши. Вторую строчку занимают хинкали, «бронза» достается шашлыку и кебабу. Также в пятерке лидеров — пицца и мясная, сырная или рыбная нарезка.

Специалисты Delivery Club провели исследование, изучив крупные заказы на сумму свыше пяти тысяч рублей, которые были сделаны за последние недели декабря 2018 года из российских офисных центров. Аналогичные данные взяли и в декабре текущего года.

На корпоративы к 23 февраля россияне предпочитают совсем иной выбор продуктов. В частности, к Дню защитника отечества чаще всего заказывают бургеры, а вот на Международный женский день жители страны предпочитают также роллы.