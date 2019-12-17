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 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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19:50   17 Декабря 2019
Россия

Роллы возглавили список любимых новогодних блюд на корпоративах в России

Роллы возглавили список любимых новогодних блюд на корпоративах в России

Роллы возглавили список любимых новогодних блюд на корпоративах в России. Такие выводы сделал сервис по поиску и доставке готовой еды Delivery Club.

Чаще всего россияне заказывают на корпоративы роллы и суши. Вторую строчку занимают хинкали, «бронза» достается шашлыку и кебабу. Также в пятерке лидеров — пицца и мясная, сырная или рыбная нарезка.

Специалисты Delivery Club провели исследование, изучив крупные заказы на сумму свыше пяти тысяч рублей, которые были сделаны за последние недели декабря 2018 года из российских офисных центров. Аналогичные данные взяли и в декабре текущего года.

На корпоративы к 23 февраля россияне предпочитают совсем иной выбор продуктов. В частности, к Дню защитника отечества чаще всего заказывают бургеры, а вот на Международный женский день жители страны предпочитают также роллы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #праздник #общество #новый год #доставка #корпоратив

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