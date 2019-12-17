Германия ожидает санкции США против «Северного потока - 2» не позднее 20 декабря

Власти Германии ожидают, что США объявят санкции против «Северного потока - 2» не позднее 20 декабря. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на документ для служебного пользования Министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Берлин, по-видимому, по-прежнему видит шансы на то, что трубопровод «Северный поток-2» все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода, который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников», – пишет Bild.

Однако компания Nord Stream 2, занимающаяся строительством газопровода, не исключает, что может закончить строительство до конца 2019 года и таким образом избежать санкций. Вместе с тем в компании обратили внимание, что они не будут спекулировать на тему сроков строительства.

Власти ФРГ, в свою очередь, намерены внимательно изучить возможные последствия санкций, чтобы затем принять решение о «конкретных мерах реагирования». По проекту «Северный поток - 2» две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров пролягут от побережья России до Балтийского моря. Украина, Польша, Литва Латвия и США активно выступают против строительства газопровода, так как по их мнению проект угрожает национальной безопасности Европы.