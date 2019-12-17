Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Украинский депутат Юлия Тимошенко заявила, что Украину ждет голод, если правительство примет закон о продаже земель. Она уверена, что при открытии рынка земли сельхозугодия зарубежные компании скупят транснациональные корпорации.

По словам политика, земля превратится в спекулятивный товар. Ей завладеют корпорации, которые «будут засыпать землю химикатами», поэтому об экологически чистых товарах придется забыть.

Все это, по мнению Тимошенко, приведет к голоду. В качестве примера депутат привела Мадагаскар, где сельхозугодья были проданы транснациональным корпорациям, после чего страна оказалась в лидерах по доле голодающего населения.