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19:50   17 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Украинский депутат Юлия Тимошенко заявила, что Украину ждет голод, если правительство примет закон о продаже земель. Она уверена, что при открытии рынка земли сельхозугодия зарубежные компании скупят транснациональные корпорации.

По словам политика, земля превратится в спекулятивный товар. Ей завладеют корпорации, которые «будут засыпать землю химикатами», поэтому об экологически чистых товарах придется забыть.

Все это, по мнению Тимошенко, приведет к голоду. В качестве примера депутат привела Мадагаскар, где сельхозугодья были проданы транснациональным корпорациям, после чего страна оказалась в лидерах по доле голодающего населения.

«Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути», – добавила Тимошенко.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #тимошенко #сельское хозяйство

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