РПЦ предложила «сажать на каторгу» создателей рождественского фильма от Netflix

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предложил «сажать на каторгу» создателей рождественского фильма от Netflix под названием «Первое искушение Христа».

«Иисус» изображен в комедии гомосексуалом, а «Дева Мария» любит употреблять марихуану. В Сети набирает популярность петиция с требованием удалить фильм, так как он является оскорбительным и унизительным. Петицию подписали свыше 1,8 миллиона человек.

Димитрий Смирнов уверен, что выход фильма — не что иное как кощунство и провокация, которая специально была устроена перед Рождеством.

«Вместо праздника получается такой скандал. Будут говорить не о празднике, а об этом. Это специально. Сажать на каторгу за это надо. В Российской Империи за кощунство сажали на каторгу», — передает слова протоиерея Димитрия Смирнова «Царьград».

Протоиерей уверен, что фильм «с мерзким акцентом» специально вышел в преддверии Рождества, чтобы снова больно уколоть православных верующих.