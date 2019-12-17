Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
19:39   17 Декабря 2019
Россия

РПЦ предложила «сажать на каторгу» создателей рождественского фильма от Netflix

РПЦ предложила «сажать на каторгу» создателей рождественского фильма от Netflix

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предложил «сажать на каторгу» создателей рождественского фильма от Netflix под названием «Первое искушение Христа».

«Иисус» изображен в комедии гомосексуалом, а «Дева Мария» любит употреблять марихуану. В Сети набирает популярность петиция с требованием удалить фильм, так как он является оскорбительным и унизительным. Петицию подписали свыше 1,8 миллиона человек.

Димитрий Смирнов уверен, что выход фильма — не что иное как кощунство и провокация, которая специально была устроена перед Рождеством.

«Вместо праздника получается такой скандал. Будут говорить не о празднике, а об этом. Это специально. Сажать на каторгу за это надо. В Российской Империи за кощунство сажали на каторгу», — передает слова протоиерея Димитрия Смирнова «Царьград».

Протоиерей уверен, что фильм «с мерзким акцентом» специально вышел в преддверии Рождества, чтобы снова больно уколоть православных верующих. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#общество #весь мир #netflix

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...