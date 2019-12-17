Координатор от ОБСЕ озвучил условия проведения выборов в Донбассе

Местные выборы в Донбассе должны пройти после прекращения огня и по законам Украины. Об этом заявил во вторник, 17 декабря, координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины», — цитирует агентство слова Фриша.

Координатор напомнил, что прекращение огня всегда было предварительным условием проведения выборов. Он подчеркнул, что пока не прекратится огонь, не будет конкретной даты выборов.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что переговорил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьергом Сольруном Гисладоттиром по поводу возможности проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.