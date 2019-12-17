Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
19:31   17 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Координатор от ОБСЕ озвучил условия проведения выборов в Донбассе

Координатор от ОБСЕ озвучил условия проведения выборов в Донбассе

Местные выборы в Донбассе должны пройти после прекращения огня и по законам Украины. Об этом заявил во вторник, 17 декабря, координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш, сообщает РИА Новости. 

«Очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины», — цитирует агентство слова Фриша.

Координатор напомнил, что прекращение огня всегда было предварительным условием проведения выборов. Он подчеркнул, что пока не прекратится огонь, не будет конкретной даты выборов. 

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что переговорил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьергом Сольруном Гисладоттиром по поводу возможности проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #донбасс #украина #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...