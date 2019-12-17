Nord Stream 2 по силам достроить «Северный поток - 2» через несколько месяцев

Компания Nord Stream 2 намерена завершить строительство газопровода «Северный поток - 2» через несколько месяцев, но спекулировать о точных сроках строительства не будет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Без комментариев. Мы не намерены спекулировать на данную тему», – заявили в пресс-службе Nord Stream 2.

Ранее издание Bild сообщило, что в Берлине рассчитывают, что «Северный поток - 2» могут завершить в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США.

Украина, Польша, Латвия, Литва и США и ряд других европейские стран препятствуют реализации проекта. По их мнению, проект угрожает энергобезопасности Европы. При этом Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток - 2» — это абсолютно коммерческий и конкурентный проект, который не предполагает приостановку транзита российского газа через Украину в ЕС.