Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

 Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп

Гуманитарная помощь Сирии по западному плану превратится в снабжение бандгрупп
19:34   17 Декабря 2019
Россия

Nord Stream 2 по силам достроить «Северный поток - 2» через несколько месяцев

Nord Stream 2 по силам достроить «Северный поток - 2» через несколько месяцев

Компания Nord Stream 2 намерена завершить строительство газопровода «Северный поток - 2» через несколько месяцев, но спекулировать о точных сроках строительства не будет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Без комментариев. Мы не намерены спекулировать на данную тему», – заявили в пресс-службе Nord Stream 2.

Ранее издание Bild сообщило, что в Берлине рассчитывают, что «Северный поток - 2» могут завершить в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США.

Украина, Польша, Латвия, Литва и США и ряд других европейские стран препятствуют реализации проекта. По их мнению, проект угрожает энергобезопасности Европы. При этом Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток - 2» — это абсолютно коммерческий и конкурентный проект, который не предполагает приостановку транзита российского газа через Украину в ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#газопровод #северный поток-2 #санкции сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...