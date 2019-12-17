Митинги около здания Верховной рады Украины завершены, передает РИА Новости. Организаторы разбирают сцены, которые находились возле здания Рады, а участники протестов разошлись.

Митинги около Верховной рады проходят против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, который депутаты приняли в первом чтении. Кроме того, в протестах участвуют собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией. Митингующие намерены продолжать акции протеста в среду, 18 декабря.

Место митинга покидают и полицейские, которые уезжают на автобусах, но некоторые правоохранители будут находиться в оцеплении до конца. Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что сегодня в ходе митинга пострадали 17 полицейских, а 26 человек задержаны.