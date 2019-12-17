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Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

Орешкин считает, что нужно отменить НДФЛ для малоимущих семей

 Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете

Члены красноярского избиркома публично извинились за фальсификацию голосов в газете
Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

Правоохранители на Украине изъяли у мужчины арсенал оружия

 Тимошенко считает, что Украину ждет голод

Тимошенко считает, что Украину ждет голод
ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

ООН рассчитывает, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

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19:19   17 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Митинги около здания Верховной рады Украины завершены

Митинги около здания Верховной рады Украины завершены

Митинги около здания Верховной рады Украины завершены, передает РИА Новости. Организаторы разбирают сцены, которые находились возле здания Рады, а участники протестов разошлись.

Митинги около Верховной рады проходят против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, который депутаты приняли в первом чтении. Кроме того, в протестах участвуют собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией. Митингующие намерены продолжать акции протеста в среду, 18 декабря.

Место митинга покидают и полицейские, которые уезжают на автобусах, но некоторые правоохранители будут находиться в оцеплении до конца. Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что сегодня в ходе митинга пострадали 17 полицейских, а 26 человек задержаны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #митинг #верховная рада #акция протеста

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